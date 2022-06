Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) s’est imposée lors de la course en ligne des championnats de France femmes. Sortie dans les derniers kilomètres de la course, elle devance Gladys Verhulst (Le Col – Wahoo) au sprint. Derrière, Noémie Abgrall monte sur la troisième marche du podium. Déjà vainqueur du contre-la-montre jeudi, Cordon-Ragot réalise le doublé et devient championne de France sur route pour la deuxième fois de sa carrière après 2020.

La réaction d’Audrey Cordon-Ragot

« Je ne réalise pas ce qui m’arrive. Je n’en reviens pas, c’est un truc de fou. Je pense que j’ai fait la course parfaite. C’était mon rêve absolu, de prendre le départ du Tour de France féminin avec le maillot tricolore. Quoiqu’il arrive, ma saison est réussie. C’était mon objectif premier. Maintenant, je vais pouvoir penser au Tour. »

Le classement des championnats de France femmes