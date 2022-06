Mattéo Vercher (Vendée U Pays de la Loire) a remporté les championnats de France Amateurs ce samedi. Au terme d’une course marquée par la pluie, le vent et les chutes, il devance Mickaël Guichard (WB-Fybolia Morbihan) au sprint. Derrière, Maximilien Juillard (V.C.Villefranche Beaujolais) grimpe sur la 3ᵉ marche du podium.

La réaction de Mattéo Vercher

« C’est une fierté, on court après toute la saison. C’était clairement l’objectif annoncé au briefing. La gagne ou rien. Les conditions étaient vraiment difficiles. Avec la pluie, c’était très technique. On avait comme stratégie de décanter la course assez rapidement. Au premier tour, on a réussi à se mettre devant et à enchainer, on sort à six sur un groupe de moins de 20, c’était réussi. On en perd deux sur chute, mais on a bien gardé le contrôle. La course s’est un peu plus décantée. Il y avait beaucoup de chutes, ça glissait vraiment, notamment sur les ronds-points. Ça s’est décanté par l’arrière comme ça », précise le nouveau champion de France amateur au micro de DirectVélo.

Le classement des championnats de France amateurs