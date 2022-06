Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) est devenu, ce dimanche, champion de Grande-Bretagne 9 ans après son dernier titre. Au terme d’une course marquée par les bordures, le champion du monde 2011 a réglé au sprint un groupe de 3 coureurs. Il devance Samuel Watson (Conti Groupama-FDJ) et Alexandar Richardson (Le Col). Malgré cette performance, Cavendish ne sera pas au départ du Tour de France vendredi prochain. La formation belge a préféré faire confiance à Fabio Jakobsen.

La réaction de Mark Cavendish

« Je suis incroyablement heureux. Gagner mon deuxième maillot de champion national, neuf ans après le premier, et de nouveau en Écosse, c’est incroyable. La course a été dure dès le début. Je suis extrêmement heureux de cette victoire et j’ai hâte de porter avec une immense fierté ce maillot dans les douze prochains mois. »

Le classement des championnats de Grande-Bretagne