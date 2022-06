Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la course en ligne des championnats de France. La victoire s’est jouée dans le dernier tour. Florian Sénéchal et Benjamin Thomas (Cofidis) sont parvenus à s’isoler à l’avant. Derrière, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Anthony Turgis (Team TotalEnergies) et Axel Zingle (Cofidis) sont parvenus à rentrer avant le sprint. Sur la ligne, c’est Sénéchal qui s’impose devant Turgis. Axel Zingle monte sur la 3ᵉ marche du podium. Grandissime favori, Arnaud Démare (Grouapama-FDJ) règle le sprint du peloton et termine 6ᵉ.

La réaction de Florian Sénéchal

« C’est de l’émotion, je ne redescends pas. Quand je vais mettre le maillot, je vais comprendre. C’était une année assez dure. La roue tourne enfin. Ça fait plaisir pour tous les sacrifices que je fais loin de ma famille, ça fait du bien. Je suis toujours fort aux championnats de France. J’ai pris mon temps. Il n’y a que quand on a attaqué avec Benjamin Thomas que j’étais à fond. J’ai vu qu’Arnaud n’était pas aussi fort que ça dans la montée. Je me suis dit il ne faut pas que j’attende le sprint, je dois attaquer ».

Le classement des championnats de France