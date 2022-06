Ce lundi, l’équipe Arkéa-Samsic a dévoilé l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France. L’équipe ambitionne un bon classement général avec son leader Nairo Quintana. Les hommes d’Emmanuel Hubert chasseront aussi les étapes avec Warren Barguil ou encore Hugo Hofstetter.

Les 8 coureurs sélectionnés

Yvon CAËR, directeur sportif

« Notre objectif : un bon classement général à Paris pour notre leader Nairo Quintana sur ce Tour 2022. Nous avons bien évidemment tenu compte des caractéristiques de la première semaine de course très particulière avec des possibilités de bordures, les pavés du Nord. Nous avons sélectionné un pôle de grimpeurs qui sera en soutien autour de Nairo Quintana en montagne et des coureurs qui ont l’habitude de frotter, de se placer sur les classiques, les bordures pour l’accompagner au mieux. Warren Barguil sera protégé lors de la première semaine de course. Si Nairo à ce moment-là est toujours bien placé au général, Warren aura alors carte blanche pour tenter de décrocher un succès d’étape selon les circonstances de course. »