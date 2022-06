Dans un communiqué publié ce lundi soir, la formation Bahrain Victorious indique que le domicile de certains de ses coureurs et des membres du staff ont été fouillés. Cette perquisition la « continuation du processus d’enquête qui a commencé lors des performances réussies de l’équipe lors du Tour de France de l’année dernière », précise l’équipe.

Pour rappel, l’hôtel et le bus de l’équipe avaient déjà été perquisitionnés lors du dernier Tour de France après des soupçons de dopage. De la Tizanidine avait notamment été retrouvé. Ce produit, pas interdit par l’agence mondiale antipodage, a pour effet de relaxer les muscles.

OFFICIAL STATEMENThttps://t.co/9lJTK2dlCL — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 27, 2022

« Cette enquête vise à nuire intentionnellement à la réputation de l’équipe »

« L’équipe coopère de manière constructive dans toutes les procédures et avec toutes les institutions compétentes. L’enquête sur les membres de l’équipe, qui a débuté il y a près d’un an, n’a donné aucun résultat, se poursuit juste avant le départ de la plus importante course cycliste, le Tour de France, et porte atteinte à la réputation des individus et de l’équipe Bahrain Victorious. En raison d’enquêtes récentes, l’équipe estime que le moment choisi pour cette enquête vise à nuire intentionnellement à la réputation de l’équipe. Les enquêteurs ont décidé de nouvelles investigations à quelques jours du départ de la plus importante course cycliste. L’équipe a toujours coopéré en toute transparence avec toutes les institutions compétentes et continuera de le faire à l’avenir, dans l’espoir d’une plus grande transparence et d’un sens de l’indépendance des enquêteurs, ainsi que d’un traitement égal de toutes les équipes », estime l’équipe dans le communiqué.