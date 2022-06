Ce lundi, l’équipe Israel – Premier Tech a dévoilé son nouveau maillot en vue du Tour de France 2022. Exit le blanc, les coureurs arboreront des tuniques entièrement en dégradé de bleu. Des maillots spéciaux dans le but de financer le projet de développement d’un centre de vélo au Rwanda.

« Field of dreams » est un projet de développement du vélo au Rwanda, qu’Israel Premier -Tech souhaite mettre en avant avec ce maillot. L’équipe israélienne veut construire un centre de vélo, comprenant une piste de course, une académie de cyclisme et un parcours de VTT. Une bonne nouvelle pour le continent africain, où le manque d’infrastructures est souvent problématique.

Chris Froome, qui a grandi au Kenya, est très impliqué dans ce projet. « C’est une opportunité pour les jeunes qui s’intéressent au cyclisme de pouvoir réaliser leurs rêves » a déclaré le quadruple vainqueur du Tour de France.