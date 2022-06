Ce lundi, l’équipe Cofidis a dévoilé l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France. L’équipe a choisi d’aligner une équipe compétitive sur tous les terrains. Les hommes de Cédric Vasseur chasseront les victoires d’étapes.

Les 8 coureurs sélectionnés

Guillaume Martin : « Je suis très heureux de pouvoir remettre un dossard sur le Tour de France, pour la 6e fois déjà. Ce sera un Tour vraiment particulier avec une première semaine très piégeuse, les risques de bordures, les pavés… Je n’ai vraiment pas envie de me mettre une pression inutile et de prendre des risques pour le classement général. Le but sera de passer cette première semaine sans encombre et si je perds un peu de temps, ce n’est pas grave. Il faudra également voir comment j’ai récupéré du Giro. C’est un enchaînement particulier, ça fait trois ans que j’enchaîne deux grands Tours de suite et il y a peut-être une fatigue générale qui s’est installée. Ensuite, il y aura pas mal d’étapes qui seront propices aux échappées. La plus mythique, c’est celle de l’Alpe d’Huez. Celle de la veille est bien aussi et je n’oublie pas la dernière des Pyrénées qui arrive en haut d’Hautacam. Une fois qu’on aura passé la première semaine, ce sera un beau terrain de jeu pour les grimpeurs ! »