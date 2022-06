Le vainqueur des deux précédentes éditions de la course, Tadej Pogačar, sera le leader et le reste de l’équipe sera composé d’un mélange de grimpeurs et d’experts du terrain plat pour soutenir le Slovène.

Les coureurs UAE Team Emirates sur le Tour de France

– Tadej Pogačar (Slo)

– Rafal Majka (Pol)

– Brandon McNulty (USA)

– Marc Soler (Spa)

– Matteo Trentin (Ita)

– Vegard Stake Laengen (Nor)

– George Bennett (NZ)

– Mikkel Bjerg (Den)

Tadej Pogacar s’exprime au sujet du Tour de France 2022

« C’est déjà la troisième fois que je viens sur le Tour et j’en suis vraiment excité. Jusqu’à présent, cette année a été positive pour l’équipe et nous espérons continuer sur cette lancée ici sur le Tour. Nous savons que ce ne sera pas facile et que nous aurons de nombreux défis mais cela fait partie de la magie du Tour. »

Joxean Matxin Fernandez (Team Manager) : « Chaque année, le défi de gagner le Tour devient plus difficile, tout ce que nous pouvons faire, c’est nous préparer du mieux que nous pouvons et faire confiance à notre équipe pour donner le meilleur d’elle-même en tant que groupe. Notre ambition est de remporter le titre général avec Pogačar et nous avons construit une équipe solide autour de lui. L’année dernière, nous avions un excellent groupe et la base de l’équipe est similaire à celle des années précédentes avec quelques ajouts importants dans des domaines clés. Nous avons étudié le parcours et c’est loin d’être un parcours facile. De plus, le niveau de nos concurrents est vraiment élevé, mais nous sommes confiants et savons qu’un grand résultat est tout à fait dans les capacités de Tadej et de l’équipe. »