L’équipe Trek-Segafredo n’aura aucune ambition pour le classement général sur le Tour de France 2022. La team américaine cherchera à gagner au moins une étape. Pour cela, elle pourra compter sur plusieurs cartes. Le rapide et puissant danois Mads Pedersen, Jasper Stuyven très à l’aise sur les classiques, et les grimpeurs Bauke Mollema et Giulio Ciccone. La sélection est complétée par Toms Skujiņš, Alex Kirsch, Quinn Simmons et le français Tony Gallopin.