L’équipe Ineos Grenadiers a dévoilé, ce mardi matin, l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France. L’équipe est construite autour de ses trois leaders : Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez et Adam Yates. Blessé, Michal Kwiaktowski ne fait pas partie de l’équipe.

Les 8 coureurs sélectionnés

Jonathan Castroviejo

Filippo Ganna

Daniel Martinez

Tom Pidcock

Luke Rowe

Geraint Thomas

Dylan van Baarle

Adam Yates

Rod Ellingworth, directeur adjoint de l’équipe INEOS

« Avec Adam, Dani et Geraint, nous avons trois fantastiques poids lourds du classement général qui peuvent relever un véritable défi. Ils ont prouvé leur forme tout au long de la saison et s’alignent à Copenhague en pleine forme. C’est aussi un moment de fierté pour l’équipe de voir Filippo et Tom faire leurs débuts sur le Tour de France. Ce sont des coureurs phénoménaux qui ont de grandes carrières devant eux et tous deux sont prêts à laisser leur empreinte sur le Tour. Et aucune équipe ne pourrait demander trois meilleurs équipiers que Dylan, Jonathan et Luke. Collectivement, ils ont des instincts de course et une expérience sans pareil. »