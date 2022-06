Touché au genou, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) n’a pas pu défendre son titre de champion de Belgique dimanche dernier. À quelques jours du départ du Tour de France, il a donné des nouvelles de son genou sur Strava.

« De retour sur le vélo depuis samedi, après 4 jours de repos forcé. J’ai commencé par des courtes séances, mais hier j’ai pu faire une sortie d’endurance plus longue sans douleur. On dirait que j’ai ralenti au bon moment. L’irritation sur le haut de ma rotule a disparu et je peux de nouveau pédaler avec toute ma puissance. Prêt pour mon 4ᵉ Tour de France ! « , précise Van Aert.