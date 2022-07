Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la première étape du Tour de France 2022. Au terme des 13 kilomètres de contre-la-montre, le Belge devance son compatriote Wout Van Aert (Jumbo Visma), +05″. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) prend la troisième place de l’étape, à 7″. Les deux leaders de la Jumbo-Visma Jonas Vingegaard et Primoz Roglic terminent 7ᵉ et 8ᵉ, à 15 et 16″ du vainqueur. Yves Lampaert s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de France.

