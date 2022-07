Le Tour de France a publié une note suite à la fusillade qui s’est produite en fin de journée dans un centre commercial de Copenhague. Le Tour qui a reçu un accueil particulièrement de la part des Danois sur ces trois premières étapes du Tour de France 2022.

« Le Tour de France assure de sa compassion tout le peuple danois. Il est particulièrement choqué et attristé par le drame qui vient de frapper Copenhague. Ses habitants avaient réservé aux coureurs l’un des accueils les plus fantastiques de l’histoire, tissant des liens profonds avec tous les suiveurs. Toute la caravane du Tour présente ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles »