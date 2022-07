Aujourd’hui 3ème étape du Tour de France 2022, au lendemain de la victoire de Fabio Jakobsen. Départ qui se fera de Vejle ville-étape inédite, chef-lieu de la région du Danemark du Sud qui compte 59 900 habitants. Et une arrivée, au terme des 182km, à Sønderborg ville-étape inédite, commune de la région du Danemark du Sud qui compte 75 000 habitants. Côté météo, on peut s’attendre à un ciel très nuageux globalement avec quelques éclaircies l’après-midi. Faibles averses à la mi-journée, averses modérées dans l’après-midi avec des températures entre 15 et 23°C. A noter un vent d’Ouest à 20 km/h de moyenne avec des rafales à 35 km/h.

Profil de la troisième étape du Tour de France 2022

Distance : 182 km

Ascensions : 3

Points maillot à pois : 3

Points maillot vert : 70

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h05

Départ réel : 13h15

Arrivée estimée : 17h23

Ouverture du village : 10h00

Regarder la 3ème étape du Tour à la TV

Le Tour de France sera diffusé en direct sur France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h00.