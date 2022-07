L’équipe Cofidis a annoncé la prolongation de Ion Izagirre, pour deux saisons supplémentaires. Arrivé cette année, le coureur basque est désormais lié avec Cofidis jusqu’en 2024. A 33 ans, l’espagnol vainqueur d’étapes sur les trois Grands Tours, continuera d’apporter son expérience à l’équipe française.

Actuellement sur le Tour de France en soutien de Guillaume Martin, Izagirre s’est véritablement imposé comme le leader de la Cofidis sur les courses d’une semaine. En mars, Ion Izagirre a terminé septième du classement général de Paris-Nice. Mais l’espagnol a surtout brillé dans son pays natal. Il a notamment remporté une étape du Tour du Pays Basque, et terminé deuxième du classement final.

Ion Izagirre (Cofidis) : « Je suis très content de poursuivre avec Cofidis pour les deux prochaines saisons. Après ces premiers mois dans l’équipe, je m’y sens bien, je suis à l’aise avec mes coéquipiers, avec le staff. Je peux sentir que tout le monde croit en moi et c’est un sentiment très agréable. Bien entendu, cela permet d’aborder avec davantage de sérénité et de confiance chaque course. Je peux juste me focaliser sur mes performances, ne pas me soucier du reste et ça aide pour tout faire pour briller. »

Cédric Vasseur (Manager Général Cofidis), à propos de Ion Izagirre : « Depuis son arrivée dans l’équipe, il a accumulé de très bons résultats en UCI World Tour. Son niveau exceptionnel, ses qualités humaines et son professionnalisme ont fait grandir l’équipe Cofidis. Ion est un atout essentiel dans notre volonté de continuer notre progression au plus haut niveau. Il s’est parfaitement intégré au groupe et son association avec Guillaume Martin s’avère très prolifique. Grâce à son expérience, il est un modèle pour nos jeunes coureurs. Nous sommes persuadés que Ion va continuer à monter en puissance sous les couleurs Cofidis. Il abordera ce Tour de France avec un surplus de confiance et de motivation pour aller chercher une victoire d’étape. »