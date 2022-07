Thomas De Gendt a prolongé son bail chez Lotto Soudal pour deux saisons. Le contrat du belge s’étend désormais jusqu’en 2024. Vainqueur d’étapes sur les trois Grands Tours, il compte bien faire encore profiter son équipe de son expérience.

Même si Thomas De Gendt a un rôle d’encadrant vis-à-vis des coureurs plus jeunes , il n’en reste pas moins pourvu d’ambitions. Attaquant de nature, le belge continuera à passer à l’offensive afin de décrocher de nouvelles victoires. A 35 ans, l’inusable baroudeur a d’ailleurs remporté l’étape de Naples sur le dernier Giro d’Italia.

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) : « Dans cette équipe, j’ai pu devenir le coureur que j’ai toujours voulu être: un attaquant. Dans l’ensemble, ces huit dernières années ont été un réel succès, avec de belles victoires et de très bons souvenirs. Je me réjouis d’y ajouter deux saisons supplémentaires. J’ai hâte de voir comment l’équipe évoluera dans les années à venir, avec l’éclosion de jeunes talents comme Arnaud De Lie ou Maxim Van Gils et avec l’arrivée de notre nouveau co-sponsor. Même si c’est de plus en plus difficile pour moi, l’ambition reste de gagner des courses. Et bien sûr, je souhaite continuer à aider l’équipe à chaque fois que je le pourrai. »

John Lelangue (Directeur sportif de Lotto Soudal) : « Voir Thomas De Gendt passer à l’offensive avec un maillot de Lotto Soudal, c’est quelque chose de familier pour tous les amateurs de cyclisme. Tout le monde le connaît comme quelqu’un qui aime plaisanter et qui n’abandonne jamais, mais la saison dernière n’a pas toujours été facile pour lui. Je suis donc très content de voir qu’il est bien de retour cette année. D’abord en travaillant dur pour l’équipe quand c’était nécessaire, mais c’est bien sa victoire d’étape au Giro qui nous a rappelé ce que nous savions tous déjà : il faut toujours compter sur Thomas De Gendt. »