Prévu du 29 août au 4 septembre 2022, le Benelux Tour ne sera malheureusement pas couru cette année. L’unique course à étapes WorldTour organisée à la fois aux Pays-Bas et en Belgique, est reportée en 2023. Il faudra attendre un an pour connaître un successeur à Sonny Colbrelli. En 2021, l’italien s’y était imposé devant Matej Mohoric et Victor Campenaerts.

Le report de l’épreuve fait suite au choix de l’organisation. Deux raisons sont mises en avant. L’impossibilité pour la police néerlandaise d’assurer la sécurité de l’épreuve. Le bon déroulement de la course, et l’intégrité physique des coureurs ne peuvent pas être mis de côté. Autre explication prônée par l’organisateur, la planification des horaires d’arrivée et des retransmissions télévisées. Selon eux, d’autres courses se tenant au même moment (on pense à la Vuelta), les auraient contraints à décaler l’heure des arrivées du Benelux Tour par souci de visibilité. Des horaires qui deviendraient inintéressants pour le grand public. En accord avec l’UCI, l’organisation cherche une nouvelle date au calendrier pour sa course, et ce dès 2023.

Christophe Impens, directeur général de Golazo, organisateur de l’épreuve : » Le report du Benelux Tour en 2023 est regrettable pour les fans de cyclisme des Plats Pays, tout comme pour notre équipe en plein préparatifs depuis des mois déjà. Mais il s’agit d’une décision nécessaire et la seule solution pour éviter des problèmes. Toutes les parties concernées (équipes, partenaires, villes, communes et fédérations) vont profiter de l’occasion pour travailler à un Benelux Tour meilleur et plus fort encore pour les années à venir. «