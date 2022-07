Première étape sur les routes de l’hexagone depuis le grand départ du Danemark. Les coureurs ont rejoint Dunkerke ville-étape pour la 20ème fois, sous-préfecture du Nord, qui compte 88 900 habitants, et devront parcourir 171,5km pour rallier Calais ville-étape pour la 3ème fois, sous-préfecture du Pas-de-Calais, qui compte 76 000 habitants. Côté météo, la journée s’annonce calme et sèche, avec un ciel temporairement nuageux et de belles périodes ensoleillées. Vent de dominante nord-ouest sur la plus grande partie de l’étape, 15 à 25 km/h avec des pointes à 20 km/h. Les températures seront comprises entre 16 et 22°C.

Distance : 171,5 km

Ascensions : 6

Points maillot à pois : 6

Points maillot vert : 70 points

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h15

Départ réel : 13h30

Arrivée estimée : 17h24

Ouverture du village : 10h15

La diffusion TV de la 4ème étape du Tour de France 2022

Le Tour sera va suivre en direct sur France 3 à partir de 13h00, puis France 2 à 15h00.