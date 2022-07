Cette fois, c’est la bonne pour Wout Van Aert ! Après trois deuxièmes places consécutives, le belge s’est imposé à Calais sur la 4ème étape du Tour de France. Dans la dernière difficulté, la côte du Cap Blanc-Nez, la Jumbo-Visma a réalisé une impressionnante accélération. Van Aert est sorti seul à la fin de la montée. Personne n’a pu revenir sur lui dans les 10 derniers kilomètres. Wout Van Aert signe sa 7ème victoire sur les routes de la Grande Boucle, qui plus est, avec le maillot jaune sur les épaules. Avec ses 8 secondes d’avance sur le peloton et ses 10 secondes de bonifications, il conforte sa première place au classement général. Van Aert compte désormais 25 secondes sur son dauphin et compatriote Yves Lampaert.

