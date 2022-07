Afin de célébrer ses cinq succès sur le Tour de France, Bernard Hinault a décidé de lancer sa première collection de NFT, dessinée par l’illustrateur Greg. L’artiste a créé cinq œuvres digitales exclusives célébrant chacune des victoires du blaireau sur la Grande Boucle. Greg est un graphiste reconnu, qui adopte un style à la fois vintage et moderne. Avec sa patte, il revisite l’histoire du sport et de ses légendes. La collection sera lancée le 23 juillet prochain sur la plateforme Opensea.

Bernard Hinault a dominé le monde du cyclisme entre 1978 et 1986. Il compte dix victoires sur les Grands Tours, dont cinq sur le Tour de France. Ce qui en fait le coureur le plus titré de l’histoire sur la Grande Boucle, avec Anquetil, Merckx et Indurain. Le blaireau compte 28 succès d’étapes sur le Tour et plusieurs maillots distinctifs. Un palmarès impressionnant !

Une vente aux enchères permettra de remporter l’unique NFT du 40ème anniversaire de la victoire de Bernard Hinault sur le Tour 82. En plus du NFT, l’acquéreur se verra offrir une lithographie dédicacée et un après-midi avec le champion breton. 1 % des ventes des NFT sera reversé au Centre Eugène Marquis de Rennes, pour la lutte contre le cancer. Bernard Hinault, parrain de l’association Souffles d’espoir CLC, est très impliqué dans ce combat.