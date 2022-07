Présentation de la 5ᵉ étape du Tour de France

Après le numéro du maillot jaune Wout Van Aert à Calais ce mardi, direction Arenberg pour cette 5ᵉ étape du Tour de France, et ses 11 secteurs pavés. Les coureurs s’élanceront de Lille Métropole, Ville-étape pour la 18ᵉ fois, chef-lieu de la Région Hauts de France et préfecture du Nord, compte 234 000 habitants, avant d’arriver à Arenberg Porte du Hainaut , site-étape pour la 3e fois. Côté météo, les températures oscilleront entre 20 et 24 °C. Le vent sera d’ouest en début d’étape, 10 à 15 km/h, et se renforcera légèrement en cours d’étape en prenant une composante nord-ouest, avec des pointes jusqu’à 30 km/h.

Distance : 157 km

Points maillot vert : 70 points

Bonifications : 10 secondes

Secteurs pavés : 11

Départ fictif : 13h35

Départ réel : 14h00

Arrivée estimée : 17h25

Ouverture du village : 10h30

Les coureurs à suivre :

Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Matej Mohoric (Bahrain-Victorious)