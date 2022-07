Simon Clarke (Israel – Premier Tech) s’est imposé sur les pavés, pour une cinquième étape du Tour de France qui a tenu toutes ses promesses. L’australien s’est glissé dans l’échappée matinale et a gagné au sprint devant Van der Hoorn (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Boassen Hagen (TotalEnergies) et Powless (EF Education-EasyPost). La journée aura été marquée par de nombreuses chutes et incidents mécaniques.

Van Aert conserve le jaune, Pogačar impressionne, coup dur pour Roglic

La journée de Wout Van Aert (Jumbo-Visma) n’aura pas été de tout repos. Le belge est tombé en début d’étape, accroché par son coéquipier Steven Kruijswijk. Il a réussi à conserver son maillot jaune, et compte 13 secondes d’avance sur Neilson Powless. Le grand favori du Tour, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a encore un peu plus accentué ce statut. 7ème de l’étape, le slovène a pris de précieuses secondes sur le gros des favoris. Le grand perdant du jour est Primoz Roglic (Jumbo-Visma). L’autre leader slovène du peloton a été pris dans une chute à 26 km de l’arrivée. Sur la ligne, son débours est de 2 min 08 sur Pogačar et 1 min 55 sur les autres prétendants.