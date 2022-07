L’inévitable Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté la 6ème étape du Tour de France. Le slovène a réglé au sprint le groupe des favoris en haut de la côte des Religieuses. Il devance Michael Matthews (Team BikeExchange – Jayco), David Gaudu (Groupama – FDJ) et Tom Pidcock ( INEOS Grenadiers). Pogačar en profite pour faire coup double, puisqu’il s’empare par le même occasion du maillot jaune de leader. Il compte 4 secondes d’avance au classement général sur Neilson Powless (EF Education-EasyPost). Suivent Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 3ème à 31″, et Adam Yates (INEOS Grenadiers) 4ème à 39″.

Wout Van Aert auteur d’un numéro en jaune

Décidément, Wout Van Aert est vraiment imprévisible. Maillot jaune sur les épaules, le coureur de la Jumbo-Visma a contre toute attente pris part à l’échappée du jour. Accompagné par Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech) et Quinn Simmons (Trek – Segafredo), le belge a été le dernier rescapé de ce trio. Van Aert s’est vu engloutir par le peloton à 11 km du but, avant de couper son effort. Ainsi, il cède sa tunique de leader mais aura animé et marqué de son panache cette étape.