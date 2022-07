La jeune pépite belge Arnaud De Lie a prolongé jusqu’en 2024 son contrat chez Lotto Soudal (qui se nommera Lotto Dstny dès 2023). Encore chez les U23 la saison passée, le coureur de 20 ans impressionne par son niveau de performance pour sa première année en World Tour.

Arnaud De Lie, la nouvelle perle du cyclisme belge

Arnaud De Lie a déjà remporté six succès cette année. Trofeo Playa de Palma – Palma, Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, Volta Limburg Classic, Marcel Kint Classic, Heylen Vastgoed Heistse Pijl et Ronde van Limburg. A noter aussi sa 4ème place sur le Tro-Bro Léon, en mai. Des résultats plus qu’impressionnants pour une première année chez les professionnels. Le wallon est lié pour deux saisons supplémentaires à son équipe Lotto Soudal. Cette dernière place de grandes attentes dans son prodige né en 2002.

John Lelangue (Directeur général Lotto Soudal) : « Ce qu’Arnaud a fait cette année, alors qu’il est encore néo-professionnel, est très impressionnant. Nous savions qu’il s’agissait d’un grand talent puisque nous le suivions déjà dans notre équipe de développement. Mais nous n’aurions pas pu imaginer qu’il allait s’imposer par six fois lors de ses six premiers mois chez les pros. Nous pensons qu’il possède les qualités pour viser la victoire dans les plus grandes courses d’ici quelques années. Les coureurs comme Arnaud De Lie, formés par nos soins et qui performent ensuite au plus haut niveau, représentent l’avenir de notre équipe. C’est pourquoi nous sommes très heureux qu’il reste avec nous. »

Arnaud De Lie (coureur Lotto Soudal) : « Je me sens à l’aise avec tous les coureurs, le staff et les directeurs sportifs. L’équipe a roulé pour moi dès ma première course. Cette confiance réciproque est pour moi la raison la plus importante de prolonger. Ici, j’ai la chance de pouvoir continuer à progresser à un bon rythme. Cette année, j’ai pu m’imposer dans des courses de niveau 1. L’an prochain, j’espère pouvoir jouer la victoire dans de plus grandes classiques. Je pense notamment à des épreuves comme la Nokere Koerse, que j’aimerais beaucoup gagner. Mais je vais d’abord me concentrer sur la deuxième partie de la saison 2022. Il reste encore de belles courses dans lesquelles je souhaite faire de bons résultats. »