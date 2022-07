Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 7ᵉ étape du Tour de France, au sommet de la Super Planche des Belles Filles. La victoire d’étape s’est jouée dans le dernier kilomètre non goudronné de l’ascension. Suite à l’accélération de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), le Danois et le maillot jaune ont repris le dernier rescapé de l’échappée, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). C’est finalement Pogacar qui s’impose devant Vingegaard. Primoz Roglic prend la 3ᵉ place de l’étape. Le double vainqueur du Tour de France signe sa deuxième victoire en deux jours et conforte son maillot jaune. Derrière, plusieurs prétendants ont perdu pied comme Vlasov (Bora-Hansgrohe), +1:39″ ou encore Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), distancé très rapidement.

Bardet et Gaudu dans le match

Les Français ont répondu présent lors de ce premier rendez-vous en altitude de ce Tour de France 2022. David Gaudu (Groupama-FDJ) prend la 6ᵉ place de l’étape, à 19″ de Pogacar. Au général, il se replace 5ᵉ à 1:31″. Romain Bardet (Team DSM) s’est, lui aussi, rassuré lors de cette 7ᵉ étape. L’Auvergnat prend la 8ᵉ place de l’étape et prend la 6ᵉ place du général.

La réaction de Romain Bardet : « C’était dur. Ça allait bien jusqu’au kilomètre. Quand on a pris le gravel, j’ai voulu me mettre en danseuse, j’ai perdu de la vitesse et je n’ai pas pu garder la roue de Thomas. Je suis quand même content de mon effort ».

Les classements du Tour de France 2022