L’objectif de la Fondation Tadej Pogacar pour la recherche sur le cancer est de travailler sur le métabolisme du cancer, qui, selon eux, serait la clé de la lutte contre la maladie. La fondation visera donc à rechercher et à financer de nouvelles recherches ciblant la synergie de l’exercice, du métabolisme et du traitement du cancer. Mais aussi comment la recherche peut augmenter le taux de survie des personnes qui luttent contre le cancer aujourd’hui. « s’il est possible de gagner le Tour de France, nous pensons que la Fondation Tadej Pogačar contre le cancer peut aider à trouver un remède contre le cancer. »

Tadej Pogacar au sujet de sa fondation

« La Fondation a été initiée par mon entraîneur personnel, le Dr Iñigo San-Millán, avec qui je suis fier d’annoncer la création de la Fondation, qui sera consacrée à la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer et au développement de la recherche fondamentale dans les domaines du métabolisme du cancer et de l’oncologie de l’exercice. Le domaine de l’oncologie de l’exercice gagne en popularité en raison des effets bénéfiques potentiels de l’activité physique sur la prévention, le traitement et le pronostic du cancer. Pour mieux comprendre les bienfaits de l’exercice, il faut poursuivre les recherches afin d’individualiser la prescription d’exercices pour les patients atteints de cancer et les survivants.

Le Dr San-Millán, qui a travaillé pendant des décennies avec des athlètes professionnels sur le métabolisme de l’exercice et le métabolisme du cancer, préconise un changement de paradigme dans la recherche sur le cancer. Son travail se concentre sur la fonction du cancer au niveau cellulaire, en comparant les mitochondries et la fonction cellulaire fonctionnant pleinement et incomplètement, tout en travaillant à l’élaboration de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques pour la population générale.

Je souhaite que la Fondation réussisse dans sa mission principale et je travaillerai dur pour qu’elle atteigne les objectifs souhaités. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle Fondation Tadej Pogačar pour la recherche sur le cancer, rendez-vous sur le site https://pogacar.org