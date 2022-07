Le grimpeur Guillaume Martin de la Cofidis a été testé positif au COVID, il est donc malheureusement contraint de se retirer du Tour de France alors qu’il pointait à la 14ème place du classement général à l’aube de cette 9ème étape. Le Covid qui a déjà mis hors circuit Geoffrey Bouchard de l’équipe AG2R-Citroën et le Norvégien Vegard Stake Laengen d’UAE Team Emirates.

COMMUNIQUÉ COMMUN UCI – TEAM COFIDIS

« Après un double test positif réalisé ce samedi en interne par le médecin de l’équipe sur Guillaume Martin, le staff de Cofidis a pris contact avec l’UCI et ASO. Un test PCR réalisé dans l’urgence ce dimanche matin par l’unité mobile d’ASO a confirmé sa positivité. Conformément au règlement et en accord avec les médecins UCI et ASO, Guillaume Martin ne prendra pas le départ de la 9e étape. Les autres coureurs de Cofidis et l’ensemble du staff ont également été testés et leurs résultats étaient tous négatifs. L’équipe procédera à un nouveau test obligatoire à l’issue de la journée de repos, conformément au protocole mis en place par ASO. »