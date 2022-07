Le leader de la formation nordiste, âgé de 29 ans, prolonge son contrat pour les deux prochaines années. Arrivé chez Cofidis en 2020, il a permis à toute l’équipe de franchir un nouveau palier en matière de performance. Sa décision de prolonger l’aventure ne fait que renforcer la détermination de Cofidis de faire partie des formations qui comptent dans le cyclisme mondial. Le coureur et la formation nordiste ont en effet scellé un nouvel accord. Guillaume Martin prolonge ainsi son contrat pour les saisons 2023 et 2024. Il s’agit d’une marque de confiance réciproque, de la volonté de s’inscrire dans la durée mais aussi de poursuivre la bonne dynamique insufflée ces dernières années tout en s’attachant en permanence à gagner en performance.

Guillaume Martin a déjà prouvé son aisance et sa régularité dans les grands Tours. Sous les couleurs de Cofidis, il les avait jusque-là toujours achevés dans le ‘top 15’ du classement général, terminant meilleur Français des deux derniers Tours de France (11e en 2020, 8e en 2021) et du Tour d’Espagne 2021 (9e). En 2020, il s’était également illustré en remportant le maillot à pois de meilleur grimpeur sur la Vuelta. Vainqueur à 7 reprises chez les professionnels, le Normand a connu les joies de la victoire, avec le maillot Cofidis, l’an dernier sur les routes de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Et il l’annonce, comme une promesse : « je compte bien poursuivre ma progression lors des deux saisons qui viennent ».

Guillaume Martin « Depuis trois ans, nous construisons ensemble »:

« C’est reparti pour deux ans avec Cofidis ! C’est le choix de la continuité. Depuis trois ans, nous construisons ensemble, l’équipe est sur la bonne voie et s’améliore d’année en année à tous les points de vue. J’ai envie de participer à cette bonne dynamique et cette évolution positive. Par ailleurs, j’ai le sentiment d’avoir progressé depuis mon arrivée chez Cofidis et je compte bien poursuivre ma progression lors des deux saisons qui viennent. Le moment où intervient cette prolongation est assez particulier au lendemain de mon retrait du Tour de France en temps de Covid-19. La décision commune a été prise avant mais symboliquement, c’est un bel exemple de la confiance que m’accorde Cofidis de l’annoncer aujourd’hui. Et je tiens plus particulièrement à remercier Thierry Vittu et Cédric Vasseur pour cette confiance. »