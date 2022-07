Sylvain Moniquet (24 ans) et Sébastien Grignard (23 ans) ont tous les deux prolongé de deux ans leur contrat avec Lotto Soudal. Le management de l’équipe est très satisfait de l’évolution des deux jeunes Wallons, qui poursuivront ainsi l’aventure avec l’équipe WorldTour.

Moniquet: « Mon rôle d’électron libre me convient très bien »

Moniquet a rejoint l’équipe WorldTour de Lotto Soudal en 2021. Depuis lors, le jeune coureur a maintes fois montré qu’il savait se défendre lorsque la route s’élève. Lors de sa première année chez les pros, Moniquet avait bouclé la Vuelta a Espana avant de prendre part cette année au Giro d’Italia.

« Je me sens très bien dans cette équipe, de mieux en mieux », explique Sylvain Moniquet. « Je m’entends bien avec tout le monde, que ce soit avec les autres coureurs ou avec le staff. Mon rôle d’électron libre, qui me permet de tenter ma chance sans aucune pression, me convient parfaitement. La décision de rester ici s’est donc facilement imposée. »

« À l’avenir, j’aimerais viser les victoires d’étapes dans les grands tours », développe Moniquet. « Ces deux dernières années, j’ai pu tenter ma chance à la Vuelta et au Giro et ça m’a beaucoup plu. Pourquoi pas viser un bon classement général dans des courses d’une semaine, comme en Catalogne ou au Pays-Basque. Il faut également parfois travailler pour son leader, mais c’est quelque chose que je fais avec plaisir. Il n’y a à mes yeux pas de meilleur environnement que Lotto Soudal pour continuer ma progression. »

Grignard: « Je me sens ici chez moi »

Grignard défend les couleurs de Lotto Soudal depuis 2018. Tout comme Maxim Van Gils, il est d’abord passé par l’équipe de développement avec de rejoindre la formation WorldTour en 2021. « Cette équipe est comme une famille pour moi », nous livre Grignard. « Je suis donc très heureux de pouvoir continuer à travailler deux ans encore dans une équipe dans laquelle je me sens chez moi. »

« Dès ma première année, j’ai senti que je faisais d’énormes progrès », poursuit Grignard. « Cette année, l’équipe m’a fait confiance lors de la plupart des classiques de printemps. Je suis convaincu que je pourrai encore progresser au sein de cette équipe et que l’expérience que j’ai accumulée finira par payer. J’ai hâte de faire partie de ce noyau pour les classiques pour les deux années qui viennent, avec ce groupe si jeune et si talentueux. »

« La prolongation des contrats de Grignard et Moniquet est tout à fait logique », continue John Lelangue. « Ils représentent tout ce que nous défendons avec Lotto Soudal: donner à de jeunes coureurs belges la chance de se développer. Cette chance, nous leur avions déjà donnée il y a deux ans et ils l’ont saisie à deux mains. Nous sommes fiers des progrès qu’ils ont pu faire grâce à l’équipe et nous sommes convaincus qu’ils joueront un rôle important dans le futur. »