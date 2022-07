La formation de Patrick Lefevere change de nom et sera connue sous le nom de Soudal – Quick-Step à partir de la saison prochaine après la signature d’un contrat sur plusieurs années avec Soudal. Quick-Step et Soudal sont deux marques avec une forte expérience dans le sponsoring sportif et le cyclisme professionnel qui, en s’associant, pourraient bien marquer la prochaine saison.

Ruben Desmet, le président d’Unilin flooring (la société derrière la marque Quick-Step) : » L’équipe et Unilin, la société derrière la marque Quick-Step, ont repoussé les limites ensemble. Unilin est devenu un acteur industriel international, et l’équipe, l’une des meilleures au monde. Il est maintenant temps de grandir encore, d’investir dans une jeunesse talentueuse et d’être compétitif sur tous les fronts. »

Patrick Lefevere : « Nous sommes ravis d’accueillir Soudal dans l’équipe. Leur partenariat avec nous permet une certaine stabilité pour l’équipe pendant plusieurs années. Il nous permet de travailler, avec Quick-Step, sur des projets à long terme et des objectifs communs que nous souhaitons tous atteindre. Nos deux sponsors principaux sont dans le cyclisme depuis plusieurs années maintenant, ils comprennent donc comment le sport fonctionne, ce qui est vraiment important quand on essaie de construire quelque chose ensemble. »





Le maillot Soudal – Quick-Step 2023