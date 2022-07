La présentation de la 10ᵉ étape du Tour de France

Après une journée de repos bien méritée, direction Megève pour cette 10ᵉ étape du Tour de France. Avec 148 kilomètres au programme, cette étape s’annonce courte, mais intense. La montée finale est plutôt roulante (19,2 km à 4,1%) et pourrait être propice aux échappées. Les coureurs s’élanceront de Morzine, Ville-étape pour la 21ᵉ fois, station de tourisme de montagne de Haute-Savoie et 2 800 habitants, avant d’arriver à Megève , site-étape pour la 3e fois. Côté météo, les températures oscilleront entre 21 et 28 °C. Le vent sera de nord-ouest dominant, de 10 à 30 km/h.

Distance : 148,1 km

Ascensions : 4

Point maillot à pois : 9

Points maillot vert : 50

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h30

Départ réel : 13h40

Arrivée estimée : 17h08

Ouverture du village : 10h30

Départ de la caravane : 11h30

Les coureurs à suivre :

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)