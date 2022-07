Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 11ᵉ étape du Tour de France en solitaire. Si c’est dans le Granon que le Danois a placé son accélération décisive, l’équipe Jumbo-Visma a lancé les hostilités dès le col du Télégraphe, à plus de 65 kilomètres de l’arrivée. Après un gros travail de Tiesj Benoot, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard ont attaqué Pogacar à plusieurs reprises, sans succès. Après un regroupement général au pied du Granon, c’est Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) qui décide d’anticiper. Quelques kilomètres plus loin, c’est au tour de Romain Bardet (Team DSM) de se dresser sur les pédales, avant une nouvelle accélération de Jonas Vingegaard. Le Danois parvient à distancer Rafal Majka et son leader, Tadej Pogacar qui ne peut pas y aller ! En haut du Granon, c’est Vingegaard qui s’impose, +59″ devant Quintana et +1:10″ devant Bardet. Tadej Pogacar perd 2:51″ et termine 7ᵉ de l’étape. Vingegaard s’empare du maillot jaune, devant Bardet +2:16″ et Pogacar 2:22″.

Bardet 3ᵉ, Gaudu 5ᵉ, les Français toujours dans le coup

Bien qu’il annonçait ne pas jouer le général, Romain Bardet continue de confirmer son statut de prétendant au podium final. 3ᵉ de l’étape et désormais 2ᵉ du général, l’Auvergnat a prouvé qu’il était parmi les meilleurs grimpeurs de ce Tour de France. Distancé assez tôt dans le Granon, David Gaudu (Groupama-FDJ) a limité la casse. Bien aidé par Madouas et Storer, le Breton termine 5ᵉ et ne perd que 2:04″ sur Vingegaard. Il est même parvenu à distancer le maillot jaune dans les derniers kilomètres.

Les classements du Tour de France