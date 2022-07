Pour cette 12ème étape du Tour de France 2022, il s’agira de l’étape reine des Alpes, avec une épreuve de 165,1km entre Briançon, ville-étape pour la 35ème fois, sous-préfecture des Hautes-Alpes qui compte 12 800 habitants et la station de l’Alpe d’Huez, ville-étape pour la 31ème fois. Les coureurs auront à en découdre avec le Galibier, 23 km à 5,1 % de moyenne, ainsi qu’avec la longue ascension du col de la Croix de Fer 29 km à 5,2 %. Le final de l’Alple d’Huez sera décisif avec ses 13,8 km à 8,1 %. Sur cette étape 60 points seront à prendre pour le classement de la montagne. Côté météo, il faut attendre un temps sec et bien ensoleillé malgré un voile de nuages élevés en début d’étape. Des températures de 23 à 24°C au départ de l’étape, jusqu’à 26°C dans l’après-midi, 18 à 19°C au passage du col du Galibier et de l’ordre de 22°C à l’arrivée à l’Alpe d’Huez. Vent au nord/nord-ouest, de 10 à 20 km/H avec des pointes à 30 km/h puis nord-ouest, 10 à 20 km/h en fin d’étape avec des rafales jusqu’à 35 km/h dans les lacets de l’Alpe d’Huez.

Programme de l’étape 12 du Tour de France

Distance : 165,1 km

Ascensions : 3

Points maillot à pois : 60

Points maillot vert : 40

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h05

Départ réel : 13h20

Arrivée estimée : 18h08

Ouverture du village : 10h00

Départ de la caravane : 11h05

Arrivée estimée : 16h28

Comment regarder l’étape 12 du Tour de France à la TV ?

L’étape sera retransmise sur France 3 à partir de 12h55 puis la bascule sur France 2 à 15h00. L’étape est aussi diffusée sur Eurosport