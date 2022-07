Tom Pidcock signe aujourd’hui sa plus belle victoire sur un grand Tour en s’imposant à l’Alpe d’Huez en solitaire. Il aura été le plus fort de l’échappée et termine avec 48″ d’avance sur Louis Meintjes (Intermarché Wanty Gobert) et 2’06 » d’avance sur Chris Froome (Israel Premier Tech) qui fait sa meilleure performance en course depuis son accident de 2019. Tadej Pogacar aura tenté plusieurs attaques pour finir par règler le sprint du groupe maillot jaune sans réussir à distancer Jonas Vingegaard. Les Français auront limité la casse, Romain Bardet ne perd que deux places au général et David Gaudu ne concède que 55″.

Le classement du Tour de France 2022