Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté la 13ᵉ étape du Tour de France. Membre de l’échappée matinale, le Danois devance Fred Wright (Bahrain-Victorious) et Hugo Houle (Israel-Premier Tech). Le champion du monde 2019 signe son premier succès sur un grand tour et la troisième victoire danoise de ce Tour de France après les victoires de Magnus Cort et Jonas Vingegaard. Aucun changement au général, Vingegaard reste en jaune avant l’arrivée au sommet de la côte de la Croix Neuve.

