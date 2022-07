La formation Arkea-Samsic vient de l’annoncer, Warren Barguil a été testé positif au Covid et sera donc non partant sur cette 13ème étape aujourd’hui. Les 7 autres coureurs sont négatifs et prendront le départ de l’étape. Victime d’une chute dans la descente du col du Télégraphe hier qui l’a touché à la hanche et à l’épaule, Warren Barguil était arrivé au sommet de l’Alpe d’Huez avec 28’58 » de retard sur Tom Pidcock.

L’annonce de la formation Arkea-Samsic