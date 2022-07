Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) a remporté la 14ᵉ étape du Tour de France en solitaire. Membre de l’échappée matinale, l’Australien remporte sa quatrième victoire sur les routes du Tour de France. Au terme d’un beau duel dans la Côte de la Croix Neuve, il devance Alberto Bettiol (EF Education EasyPost). Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) prend la troisième place de l’étape. Présent dans l’échappée, Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) se replace au général. Il est désormais 8ᵉ, à 4:24″ du maillot jaune.

Vingegaard résiste à Pogacar

Dès le début de l’étape, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a tenté de prendre l’échappée et de mettre en difficulté Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma. Malgré plusieurs tentatives, le maillot jaune est resté vigilant. Dans la côte de la Croix Neuve, le double vainqueur du Tour de France a tout essayé pour distancer Vingegaard, qui s’est accroché et n’a rien perdu sur Pogacar. Derrière, David Gaudu (Groupama-FDJ) termine avec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), +17″ derrière les deux premiers du général. Bardet (Team DSM) perd lui 28″ sur le duo Pogacar / Vingegaard et conserve sa 4ᵉ place au général.

Les classements du Tour de France