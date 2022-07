Aujourd’hui, le Tour partira de Saint-Etienne sur un parcours de 192,5km pour rejoindre Mende, ville-étape pour la 6ème fois, préfecture de la Lozère qui compte 12 700 habitants. L’étape du jour est faite pour les baroudeurs et l’on peut s’attendre à voir une échappée aller au bout. Les coureurs devront composer avec les principales difficultés du jour qui sont la Côte de Saint-Just-Malmon (7,7 km à 3,9 %), la Côte de Châtaignier (2,6 km à 7,3 %) puis à 135,3km de la ligne, les coureurs graviront la Côte de Grandieu (6,3 km à 4,1 %)et la côte de la Fage (4,2 km à 6 %), avant d’arriver sur l’ascension finale : la montée Laurent Jalabert (3 km à 10,2 %). Du côté de la météo, les coureurs auront un temps sec, très ensoleillé et chaud. Des températures comprises entre 26 et 30°C durant presque toute l’étape, grimpant jusqu’à 34°C à Mende. Vent de secteur nord dominant, de 15 à 20 km/h en vent moyen et entre 30 et 40 km/h en rafales.

Programme de la 14ème étape du Tour de France

Distance : 192,5 km

Ascensions : 5

Points maillot à pois : 13 points

Points maillot vert : 50 points

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 12h15

Départ réel : 12h30

Arrivée estimée : 17h21

Ouverture du village : 9h15

Départ de la caravane : 10h15

Arrivée estimée : 15h34

Diffusion TV du Tour de France 2022

L’étape sera diffusée sur France 2 à partir de 12h00 puis la bascule sur France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00. L’étape sera aussi restansmise sur Eurosport.