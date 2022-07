Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 15ᵉ étape du Tour de France au sprint. Le suspense était total dans le final avec une belle lutte entre le peloton et Benjamin Thomas (Cofidis), dernier rescapé de l’échappée. Dénouement cruel pour le Tarnais, repris à 500 mètres de la ligne. C’est donc un sprint massif qui a eu lieu dans les rues de Carcassonne, remporté par Philipsen. Le Belge devance Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Pas de changement au général, Vingegaard reste solide leader avant la dernière journée de repos demain. À noter la journée galère pour l’équipe du maillot jaune. Jonas Vingegaard est tombé en compagnie de Tiesj Benoot, à 57 kilomètres de l’arrivée. Les deux hommes sont repartis. En revanche, Primoz Roglic était non partant ce matin, et Steven Kruiswijk, victime d’une chute, a abandonné.

Les classements du Tour de France