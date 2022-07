Aujourd’hui la 15e étape du Tour de France mènera les coureurs de de Rodez, ville-étape pour la 5ème fois, préfecture de l’Aveyron qui compte 26 700 habitants à Carcassonne, ville-étape pour la 12ème fois, préfecture de l’Aude qui compte 47 500 habitants. Un parcours long de 202,5km relativement plat ou seules deux difficultés sont à signaler, la côte d’Ambialet (4,4 km à 4,6 %) et la cote des Cammazes (5,1 km à 4,1 %). Le scénario le plus probable est que ce soit les groupes de sprinteurs qui tiennent le peloton avant d’en découdre sur la partie finale mais il n’est pas impossible de voir des baroudeurs partir de plus loin. Côté météo, les coureurs vont souffrir de la chaleur, avec un temps sec, ensoleillé et des températures autour de 33°C attendues pour le départ. Puis durant l’étape, températures au-dessus des 35°C, de 36 à 39°C avec ponctuellement des pics à 40°C en passant dans le département du Tarn. 38°C attendus à Carcassonne pour l’arrivée. Vent de tendance est, de faible intensité pendant une grande partie de l’étape. En pénétrant dans le département de l’Aude en direction de Carcassonne, vent de sud-est puis d’est à 20-40 km/h.

Programme de la 15ème étape du Tour de France

Distance : 202,5 km

Ascensions : 2

Points maillot à pois : 4

Points maillot vert : 70

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h05

Départ réel : 13h15

Arrivée estimée : 17h51

Ouverture du village : 10h00

Départ de la caravane : 11h05

Arrivée estimée : 16h04

Sur quelle chaine regarder le Tour de France ?

L’étape sera retransmise sur France 3 à partir 12h55 puis la bascule sur France 2 à 15h00. L’étape est aussi retransmise sur Eurosport.