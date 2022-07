Hugo Houle (Israël Premier-Tech) a remporté en solitaire la 16ᵉ étape du Tour de France. Membre de l’échappée matinale, le Canadien s’est isolé en tête dans la descente du Port de Lers et n’a plus été revu par les poursuivants. Sur la ligne, il devance Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et son coéquipier Michael Woods. Derrière, malgré plusieurs tentatives dans le Port de Lers, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) n’est pas parvenu à distancer Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), qui conserve son maillot jaune. Distancé dans le Mur de Péguère, Romain Bardet (Team DSM) a perdu plus de 3 minutes 30″ sur le groupe des favoris et descend à la 9ᵉ place du général. Adam Yates (Ineos Grenadiers) a lui perdu 1:22″. Au général, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) s’empare de la 4ᵉ place, devant David Gaudu (Groupama-FDJ), 5ᵉ.

La réaction de Hugo Houle

« Je ne pense pas que je réalise encore. Journée incroyable, première montée, j’étais décroché un petit peu. J’ai fait la descente à fond. Dès que je suis revenu, j’ai commencé à prendre mes relais. Ils ont laissé un écart, j’ai dit, allez, je fonce. L’idée, c’était de préparer le terrain pour Michael Woods. C’était mon rêve depuis qu’il nous a quittés (son frère décédé en 2012, ndlr). Mon premier camp d’entrainement avec AG2R La Mondiale, quand je suis rentré de stage au mois de décembre, mon frère est allé faire un footing, il s’est fait frapper par un chauffard, il est décédé. Depuis, c’était mon rêve de gagner une étape du Tour de France. Un rêve un peu fou, je n’avais jamais gagné une course avant aujourd’hui. Je suis sûr que mon frère m’a aidé ».

