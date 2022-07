Aujourd’hui, les coureurs du Tour de France entreront dans les Pyrénées. Au lendemain de la journée de repos, les coureurs partiront de Carcassonne, ville-étape pour la 12ème fois, préfecture de l’Aude qui compte 47 500 habitants, pour rejoindre Foix en Ariège, ville-étape pour la 7ème fois, qui compte 10 000 habitants. Une première étape dans les Pyrénées qui pourrait mettre à l’honneur un baroudeur / grimpeur. Les principales difficultés, seront Port de Lers (11,4 km à 7 %) et le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9 %), avant de redescendre sur la technique descente vers Foix qui pourrait tout faire basculer. Du côté de la météo, les coureurs auront droit à un soleil dominant pendant la journée. Des températures qui baissent sensiblement, mais encore chaudes. 26 à 27°C au départ. 31 à 32°C au plus chaud de l’étape et vers l’arrivée à Foix. Un vent de dominante nord, 10 à 15 km/h en moyenne, rafales de 20 à 30 km/h.

Programme de la 16ème étape du Tour de France

Distance : 178,5 km

Ascensions : 4

Points maillot à pois : 23

Points maillot vert : 30

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 12h30

Départ réel : 12h40

Arrivée estimée : 17h11

Ouverture du village : 9h30

Départ de la caravane : 10h30

Arrivée estimée : 15h27

Comment suivre le Tour de France à la TV

L’étape sera retransmise sur France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à partir de 12h55 et retour sur France 2 à 15h00. Eurosport retransmet aussi l’épreuve en intégralité.