Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 17ᵉ étape du Tour de France au sommet de l’altiport de Peyragudes. Malgré l’abandon de Rafal Majka, l’équipe UAE Team Emirates a animé l’étape en accélérant dès le col de la Hourquette d’Ancizan. Dans Val Louzon Azet, Brandon McNulty fait exploser le groupe des favoris et n’est plus suivi que par son leader, Tadej Pogacar et le maillot jaune, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Sur la ligne, le Slovène devance le Danois au sprint et lui reprend 4″ au jeu des bonifications.

Gaudu et Bardet 5 et 6 au général

Offensif en début d’étape, Romain Bardet (Team DSM) prend la 6ᵉ place de l’étape, derrière Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). L’Auvergnat se replace à la 6ᵉ place au général, à moins d’1:30″de la 4ᵉ place de Quintana (Arkéa-Samsic). David Gaudu (Groupama-FDJ) termine juste devant Nairo Quintana et n’est plus qu’à 4″ de la 4ᵉ place au général. 6ᵉ ce matin, Adama Yates (Ineos Grenadiers) a perdu gros aujourd’hui. 21e de l’étape à près de 9 minutes, il passe 9ᵉ du général.

