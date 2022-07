Aujourd’hui étape « courte » de 129,7km entre Saint-Gaudens ville-étape pour la 16ème fois, sous-préfecture de la Haute-Garonne qui compte 11 600 habitants. Et Peyragudes, site-étape pour la 3ème fois, station de tourisme des Hautes-Pyrénées. Avec 4 cols à gravir les grimpeurs seront à l’honneur. Dès le kilomètre 50, ce sera un enchainement de montées et de descentes jusqu’à la ligne d’arrivée sur l’altiport de Peyragudes. Les coureurs auront à affronter le col d’Aspin (12 km à 6,5% ), un classique pyrénéen, et la Hourquette d’Ancizan (8,2 km à 5,1%), le col de Val Louron-Azet (10,7 km à 6,8%) et enfin l’ascension finale, 8km à 7,8% qui se termine par une portion à 16%. Côté météo, les coureurs devraient apprécier après les fortes chaleurs des jours précédents. Un soleil nettement moins franc que les jours précédents. Nuages prédominants mais inoffensifs. Températures de 23 à 25°C au départ puis dans les vallées, de 19 à 20° vers 1500 mètres d’altitude. Vent de secteur nord dominant, de 10 à 15 km/h avec localement des pointes de 25 à 30 km/h.

Programme de l’étape 16 du Tour de France

Distance : 129,7 km

Ascensions : 4

Points maillot à pois : 35

Points maillot vert : 40

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h15

Départ réel : 13h25

Arrivée estimée : 17h00

Ouverture du village : 10h15

Départ de la caravane : 11h15

Arrivée estimée : 15h14

Diffusion TV de l’étape 16 du Tour de France

En direct sur France 3 à partir de 12h55 puis la bascule sur France 2 à 15h00. L’étape est aussi retransmise sur Eurosport.