Dernière journée dans les Pyrénées pour les coureurs du Tour de France. Aujourd’hui, la 18ème étape partira de Lourdes, ville-étape pour la 6ème fois, chef-lieu de canton des Hautes-Pyrénées qui compte 13 700 habitants. Pour rejoindre la station de Hautacam, site-étape pour la 6ème fois. Une étape de 143,2km qui sera pimentée pour les coureurs, car c’est aujourd’hui que tout peut se jouer pour le classement général avant le CLM de Rocamadour samedi. Au programme, le col de L’Aubisque (16,4 km à 7,1 %), le col de Spandelles (10,3 km à 8,3 %), pour la première fois sur le Tour de France, et Hautacam (13,6 km à 7,8 %) pour l’arrivée. Côté météo, journée ensoleillée et plus chaude que la veille, notamment dans les vallées. Températures entre 28 et 29°C au moment du départ, puis entre 27 et 30°C dans les vallées et entre 22 et 24°C aux passages des cols. Vent de tendance nord-est dominante, entre 5 et 25 km/h.

Le programme de la 18ème étape du Tour de France

Distance : 143,2 km

Ascensions : 3

Points maillot à pois : 50 points

Points maillot vert : 40 points

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h30

Départ réel : 13h40

Arrivée estimée : 17h38

Ouverture du village : 10h30

Départ de la caravane : 11h30

Arrivée estimée : 15h54

Suivre la 18eme étape du Tour de France à la TV

Etape à suivre sur France 3 à partir de 13h20 puis la bascule sur France 2 à 15h00. L’étape est aussi retransmise sur Eurosport.