Aujourd’hui, le contre-la-montre sera décisif pour quelques coureurs du top 10. À la tête du classement général, il n’y a plus de suspense avec Jonas Vingegaard qui compte 3’26 » d’avance sur Tadej Pogacar. Le coup d’envoi sera donné de Lacapelle-Marival, ville-étape inédite, chef-lieu du canton du Lot qui compte 1 300 habitants pour un contre-la-montre de 40,7km jusqu’à Rocamadour, ville-étape inédite, commune du Lot qui compte 630 habitants. Deux difficultés sont répertoriées sur le parcours toutes dans les cinq derniers kilomètres. La côte de Magès (1,6 km à 4,7 %), et la côte de l’Hospitalet(1,5 km à 7,8 %). Côté météo, les coureurs auront un ciel ensoleillé. Températures entre 24°C pour les premiers coureurs et 27°C pour les derniers au départ à Lacapelle-Marival. A l’arrivée à Rocamadour, températures comprises entre 26°C pour les premiers coureurs et 29°C pour les derniers. Vent de nord-ouest faible, entre 5 et 15 km/h.

Programme du contre-la-montre du Tour de France

Distance : 40,7 km

Points maillot vert : 20 points

Temps entre deux départs : de 1’ en 1’ puis de 1’30 en 1’30 et de 2’ en 2’ pour les derniers concurrents

Départ premier coureur : 13h05

Départ dernier coureur : 17h00

Arrivée estimée dernier coureur : 17h49

Ouverture du village : 11h00

Départ de la caravane : 11h30

Arrivée estimée : 12h40

Comment suivre le Tour de France à la TV

Étape diffusée sur France 3 à partir de 12h55 puis la bascule sur France 2 à 15h00. Étape aussi diffusée sur Eurosport.