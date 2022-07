Wout Van Aert a été impérial aujourd’hui sur le contre-la-montre du Tour de France, le maillot Jaune Jonas Vingegaard longtemps dans le match, s’est fait peur dans la descente et termine, sans forcer à 19″ de son coéquipier de la Jumbo Visma. Le slovène Tadej Pogacar monte sur la troisième marche du podium à 29″ du leader. Romain Bardet fait un joli chrono et termine 25ème à 3’10 » de Van Aert et grappille donc une place au classement général où il se positionne 7ème à la veille de l’étape finale à Paris.

Le classement du Tour de France 2022