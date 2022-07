Aujourd’hui, la première étape du Tour de France Femmes aura lieu intégralement à Paris. Une épreuve de 81,6 kilomètres sur un circuit de 6,8 kilomètres et un total de onze passages sur la ligne d’arrivée. Deux temps forts sont à prévoir. Le premier à 62,4 kilomètres de l’arrivée, entre le neuvième et le dixième passage sur la ligne pour le maillot à pois. Puis les sprints intermédiaires qui sont également prévus et auront lieu après le cinquième et le huitième passage sur la ligne d’arrivée. Les coureuses rouleront donc sur les pavés Parisiens avant les hommes aujourd’hui.

Le programme de la première étape du Tour de France Femmes

Distance : 81,6 km

Ascension : 1

Points maillot à pois : 2

Points maillot vert : 100

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 13h30

Départ réel : 13h40

Arrivée estimée : 15h31

Suivre le Tour de France Femmes à la TV

Étape retransmise sur France 2 entre 13h20 et 15h40.