Communiqué de l’équipe FDJ-SUEZ-Futuroscope.

Le bilan de cette deuxième étape du Tour de France Femmes est lourd pour l’équipe FDJ-SUEZ-Futuroscope. Quatre cyclistes ont été prises dans des chutes aujourd’hui : Grace Brown, Evita Muzic, Cecilie Uttrup Ludwig et Marta Cavalli.

Des nouvelles de Marta Cavalli

A 25km de l’arrivée, l’Italienne Marta Cavalli a été ralentie par une chute survenue devant elle, puis violemment percutée par l’arrière. Trop violemment, et au point de la contraindre à l’abandon. Les premiers examens menés par l’assistance médicale ont permis de révéler que Marta souffrait d’une d’un traumatisme crânien et d’une douleur au bassin nécessitant des examens approfondis. Marta a ensuite été conduite à l’hôpital. Les conclusions sont rassurantes et n’indiquent aucune lésion ou fracture. Marta est maintenant placée sous surveillance médicale.

Aucune blessure grave n’est à déplorer pour Cecilie Uttrup Ludwig, Evita Muzic et Grace Brown.

« Toute l’équipe et le staff FDJ-SUEZ-Futuroscope souhaitent adresser leur total soutien à Marta qui, comme à son habitude, reviendra encore plus forte et déterminée dans le peloton. Nous remercions également le personnel du Centre hospitalier Léon Binet de Provins pour leur attention et bienveillance. » »Le Tour de France Femmes est loin d’être perdu pour FDJ-SUEZ-Futuroscope mais cette journée nous rappelle à quel point notre sport peut être dangereux. Nous nous battrons sans relâche sur toutes les prochaines étapes de ce Tour pour jouer les premiers rôles au classement général. Nous nous battrons pour Marta. » L’équipe FDJ SUEZ Futuroscope